Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Интересно, а у Шевцовой лампасы есть?Замминистра оборо...
  • Konstantin Петров
    Для дачных оград в регионе установлены определенные рекомендации. РЕКОМЕНДАЦИИ, а не закон!Вышли на охоту: п...
  • Россиянин
    Статья ни очем. И так что такое СНТ? Это территория на коллективной собственности. Так вот, газовики не пойдут на те...По 60-80 тысяч ру...

Въехал в дорогой автомобиль и травмировал его хозяйку водитель из Уссурийска

Въехал в дорогой автомобиль и травмировал его хозяйку водитель из Уссурийска

Не успел затормозить и въехал в автомобиль впереди него 37-летний водитель Mazda Demio. Автомобилистке, чью машину разбил нарушитель, пришлось обратиться за помощью в травмпункт, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Уссурийска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх