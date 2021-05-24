Въехал в дорогой автомобиль и травмировал его хозяйку водитель из Уссурийска

Не успел затормозить и въехал в автомобиль впереди него 37-летний водитель Mazda Demio. Автомобилистке, чью машину разбил нарушитель, пришлось обратиться за помощью в травмпункт, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Уссурийска.