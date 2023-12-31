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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В полиции Крыма отчитались о борьбе с нарушителями миграционного законодательства

МВД по Республике Крым на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на осуществление контроля за соблюдением гражданами миграционного законодательства, выявление и пресечение нарушений в миграционной сфере.

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