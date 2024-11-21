Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Для строительства производств город предоставил инвесторам и застройщикам 50 участков за 1 рубль в год Москва предоставила инвесторам 50 земельных участков для строительства новых производств за символическую плату в один рубль в год.
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