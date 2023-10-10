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Царьград

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"Где нет Христа - возможно всё": Ходаковский выдал неудобную правду о себе и "террористах" всем

"Где нет Христа - возможно всё": Ходаковский выдал неудобную правду о себе и "террористах" всем

Командир батальона "Восток" рассказал, чем отличаются бойцы, ведущие войны.Александр Ходаковский - русский командир, комбат батальона "Восток" – с присущей ему прямотой высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

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