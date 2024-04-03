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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В новом “Ведьмаке” можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расш...

В новом “Ведьмаке” можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расш...

В новом “Ведьмаке” можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расширением игровой вселеннойВ последние несколько дней польская студия CD Projekt RED довольно откровенно делится с нами внутренними процессами разработки будущих игр.

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