В новом “Ведьмаке” можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расш...

В новом “Ведьмаке” можно не ждать знакомых героев, CD Projekt RED работает над расширением игровой вселеннойВ последние несколько дней польская студия CD Projekt RED довольно откровенно делится с нами внутренними процессами разработки будущих игр.
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