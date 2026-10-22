Европейские политики испугались оказаться за бортом урегулирования конфликта на Украине, поэтому начали экстренные поиски того, кто представит их позицию по данному вопросу.
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