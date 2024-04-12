Ветеранов спецоперации пригласили в муниципальные депутаты

Больше десяти участников СВО уже подали документы на праймериз «Единой России» в Петербурге Одним из первых участников специальной военной операции документы на праймериз в Петербурге сдал ветеран боевых действий Андрей Гончаров.
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