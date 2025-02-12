❗️ Тероборона «Барс-Крым» сегодня проводит учения в двух районах Крыма Ранее тренировки анонсировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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❗️ Тероборона «Барс-Крым» сегодня проводит учения в двух районах Крыма Ранее тренировки анонсировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.