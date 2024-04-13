Конгресс США рассмотрит законопроект о помощи Израилю на следующей неделе

Палата представителей Конгресса США собирается на следующей неделе рассмотреть законопроект о помощи Израилю и привлечении Ирана к ответственности после атаки на еврейское государство, сообщил лидер республиканского большинства в нижней палате законодательного органа Стив Скэлис.