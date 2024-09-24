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«Всё кончено»: Джонсон призвал Россию вступить в ряды постимперских держав

«Всё кончено»: Джонсон призвал Россию вступить в ряды постимперских держав

(этот лохматый муд., прошу прощения, придурок смеет предлагать такое России которая может стереть с лица земли Бриташку минут за 10, ну не дурак ли он?) Президент РФ Владимир Путин должен понять, что у России есть светлое будущее, заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

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Комментарии
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Катерина
Отставной  козы  барабанщик  что-то  там  пробулькал...
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2 час.
Марат
ну сумасшедший, что возьмешь ...(В.Высоцкий))))
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2 час.
sss
если может. то почему хохлы до сих пор кошмарят курян?
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1 час.

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