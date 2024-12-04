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Метеорный поток Геминиды пройдет над Землей 14 декабря

Метеорный поток Геминиды пройдет над Землей 14 декабря

Максимум активности метеорного потока Геминиды наступит 14 декабря. Как отметил в беседе с aif.ru старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников, это один из самых сильных потоков, которые можно наблюдать на Земле.

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