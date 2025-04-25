Этот инструмент оценивает, сколько электроэнергии потребляют сообщения вашего чат-бота.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько электроэнергии вы потребляете, когда подсказываете или благодарите модель искусственного интеллекта? Инженер компании Hugging Face Жюльен Делаванде задумывался, поэтому он создал инструмент, помогающий найти ответ.
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