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Эксперты по питанию раскрыли риски низкоуглеводных диет для здоровья

Эксперты по питанию раскрыли риски низкоуглеводных диет для здоровья

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили влияние низкоуглеводной диеты на здоровье и выделили возможные негативные последствия такого подхода к питанию.

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