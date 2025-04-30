У автосервиса на Планерной улице произошла поножовщина

Задержаны два человека Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах поножовщины у автосервиса на Планерной улице, которая случилась вечером 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии