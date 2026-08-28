В ГД хотят запустить сервис жалоб на незаконные базы персональных данных

Сейчас граждане вынуждены сами определять, в какое ведомство направить сведения о нарушении, из-за чего растет число дублирующих и ошибочно адресованных жалоб Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили интегрировать в портал "Госуслуги" платформу для подачи жалоб на неправомерное использование персональных данных, а также сервисы для проверки информации о людях, пишет РИА Новости.