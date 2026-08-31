Дептранс Москвы объявил хакатон с призовым фондом в 4 млн рублей

С 25 сентября по 3 октября в Москве пройдет хакатон, организованный департаментом транспорта. Участники разработают инновационные решения для городского транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Московская и фран...
- Полянский: Европа...
- Штормовое предупр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым