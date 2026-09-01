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Эксперт Блохин: министром армии США может стать пресс-секретарь главы Пентагона

Эксперт Блохин: министром армии США может стать пресс-секретарь главы Пентагона

Пресс-секретарь главы Пентагона Шон Парнелл может стать министром Сухопутных войск США вместо подавшего в отставку Дэна Дрисколла, заявил в разговоре с «Абзацем» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

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