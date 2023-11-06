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Началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом

Началось строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом

Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет по территории Запорожской области, сообщил журналистам РИА новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий Ранее было разработано два проекта.

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