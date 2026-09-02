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Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году

Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году

Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) обнародовала новые архивные документы, свидетельствующие о зверских казнях советских граждан японскими милитаристами в августе 1945 года, сразу после вступления СССР в войну с Японией .

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