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Zero Hedge

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Watch: Tren De Aragua-Affiliated Gangbangers Attack NYPD Officers

Watch: Tren De Aragua-Affiliated Gangbangers Attack NYPD Officers

Watch: Tren De Aragua-Affiliated Gangbangers Attack NYPD Officers A group of pint-sized punks allegedly linked to Tren de Aragua, a Venezuela-based criminal organization, were involved in a violent confrontation with NYPD officers, according to the New York Post.

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