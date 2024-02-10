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Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

Вслед за главнокомандующим ВСУ президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба. По предложению нового главкома Александра Сырского им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее командовал силами территориальной обороны.

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