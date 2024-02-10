Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

Вслед за главнокомандующим ВСУ президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба. По предложению нового главкома Александра Сырского им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, который ранее командовал силами территориальной обороны.
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