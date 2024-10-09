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Царьград

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После налета украинских БПЛА в Брянской области МЧС сообщает о взрывах

После налета украинских БПЛА в Брянской области МЧС сообщает о взрывах

В одном из районов Брянской области из-за детонации взрывоопасных предметов зарегистрирована ЧС.В Карачевском районе Брянской области в ночь на 9 октября зарегистрирована ЧС муниципального характера из-за детонации взрывоопасных предметов.

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