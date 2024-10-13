NYT узнала о плане ХАМАС атаковать Израиль вместе с Ираном и «Хезболлой»

Радикалы ХАМАС хотели атаковать Израиль еще осенью 2022 года, но отложили эти планы в надежде заручиться поддержкой Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболла", пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на секретные документы.