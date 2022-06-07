ВСУ обстреляли Ясиноватую ракетами «Град» и снарядами крупного калибра

Украинские войска второй раз за утро обстреляли Ясиноватую. Вслед за ракетами «Град» они ударили по населенному пункту снарядами крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Ясиноватую. Вслед за ракетами «Град» они ударили по населенному пункту снарядами крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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