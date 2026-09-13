Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты платили за патенты, чтобы не работать: как четверо ставропольцев и один сотрудник муниципалитета создали 19 легальных призраков Четверо жителей Ставрополья целый год помогали иностранцам легально жить в России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя ММ
ММ

Для ликвидации всех этих схем достаточно один раз настроить аналитическую систему и можно арестовывать практически в режиме онлайн! Нужно лишь желание сверху...

Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

Пора бы и давно приравнять эти чиновничьи схемы по "легализации" ржавых из засразии и закавказья к ИЗМЕНЕ РОДИНЫ! Эти чиновники по определению враги сродни бандерлогам, которых НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ГРОМЯТ НА СВО, ДАЙ БОГ ИМ ЗДОРОВЬЯ! А в тылу эти чинуши ведут свою войну против России и коренного народа России и отвечать должны по взрослому!!!!