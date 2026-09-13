Мигранты получили патенты, ни разу не вышли на работу — и 13 месяцев гуляли по России с чистыми документами, пока один ИНН не выдал чиновника

Мигранты платили за патенты, чтобы не работать: как четверо ставропольцев и один сотрудник муниципалитета создали 19 легальных призраков Четверо жителей Ставрополья целый год помогали иностранцам легально жить в России.
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Выдать им патенты на рудники и в шахты вместе с патентовыдавателями.
А, сколько таких с патентами шараёбятся по России матушке, хоть пруд пруди.
Для ликвидации всех этих схем достаточно один раз настроить аналитическую систему и можно арестовывать практически в режиме онлайн! Нужно лишь желание сверху...
Схема коррупционно емкая. Спасибо тем, кто придумал.
Теперь интересно а судьи будут неподкупны- доведут дело до логического завершения, или обойдутся домашними арестами, да условными сроками....
Наглядный пример "эффективности" миграционной политики руководства РФ и работы миграционных служб.
Пора бы и давно приравнять эти чиновничьи схемы по "легализации" ржавых из засразии и закавказья к ИЗМЕНЕ РОДИНЫ! Эти чиновники по определению враги сродни бандерлогам, которых НАШИ ВОИНЫ ГЕРОИ ГРОМЯТ НА СВО, ДАЙ БОГ ИМ ЗДОРОВЬЯ! А в тылу эти чинуши ведут свою войну против России и коренного народа России и отвечать должны по взрослому!!!!
Это же сколько написал!!! Ускорение получения ИНН??? То есть не 5 дней, а... 4? Бред сивой кобылы.