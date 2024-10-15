P. Diddy просит суд о залоге в 50 миллионов долларов, в то время как Канье Уэста обвиняют в изнасиловании на его вечеринке Юлия ЧинковаС момента ареста Комбса его юридическая команда активно работает над сбором достаточных доказательств в поддержку его просьбы.