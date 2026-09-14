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Контрафронт

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Южный Судан: три человека убиты, в том числе двое сотрудников службы безопасности и одно гражданское...

Южный Судан: три человека убиты, в том числе двое сотрудников службы безопасности и одно гражданское лицо, в результате засады, устроенной неизвестными, недалеко от Котоби в округе Мундри-Уэст, штат Западная Экватория, 11 сентября.

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