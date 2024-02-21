Подведены итоги социально-экономического развития Республики Крым за 2023 год

Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико состоялось заседание коллегии Министерства экономического развития Республики Крым, в котором приняли участие председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Сергей Крюков, руководители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представители администраций муниципальных образований Республики Крым.