Он всегда в строю! Легендарный для Крыма человек, лучший игрок в истории «Таврии» Сергей Шевченко отпраздновал 65-летний юбилей и сделал это, как и полагается, по-спортивному

Он всегда в строю! Легендарный для Крыма человек, лучший игрок в истории «Таврии» Сергей Шевченко отпраздновал 65-летний юбилей и сделал это, как и полагается, по-спортивномуВ Евпатории команда ветеранов под его руководством провела матч с воспитанниками академии футбола РеспубликиКак это было — … .