Главное за ночь и утро 20 сентября. Сочи затопило. Русские войска нанесли удар по ключевому мосту Украины

Аномальный ливень затопил улицы Сочи, поставив под угрозу бархатный сезон. Русские войска нанесли массированный удар по ключевому мосту из Румынии на Украину.
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