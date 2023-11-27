НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Желько Петрович: «Мостовой — топ из топов, но даже ему нужна тренерская лицензия. Такая школа никогда не помешает в жизни»

Желько Петрович: «Мостовой — топ из топов, но даже ему нужна тренерская лицензия. Такая школа никогда не помешает в жизни»

«Знаю Мостового, мы в одно с ним время играли в Испании. Он топ среди топов. Но даже ему нужна тренерская лицензия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх