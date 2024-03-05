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"Супервторник", определяющий судьбу Трампа и Байдена, начался в США

"Супервторник", определяющий судьбу Трампа и Байдена, начался в США

REUTERS/Kevin Lamarque/Jay PaulFile Photo "Супервторник" – ключевой день для будущей номинации бывшего президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена на выборы – начался в Штатах.

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