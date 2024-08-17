Пентагон заключил контракт на $500 млн для модернизации беспилотников

Разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 и MQ-1C будут доработаны одной из оборонных компаний США на сумму $500 млн, следует из заключенного Пентагоном контракта, который был опубликован 16 августа на официальном сайте ведомства.