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Пентагон заключил контракт на $500 млн для модернизации беспилотников

Пентагон заключил контракт на $500 млн для модернизации беспилотников

Разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 и MQ-1C будут доработаны одной из оборонных компаний США на сумму $500 млн, следует из заключенного Пентагоном контракта, который был опубликован 16 августа на официальном сайте ведомства.

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