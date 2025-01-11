В 50 млн рублей объявлена награда за бойца ВС РФ Закарьи Алиева, три недели удерживавшего опорник ВСУ

Российский военный три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды. Российский военнослужащий Закарья Алиев, прославившийся своей стойкостью в зоне спецоперации, вскоре будет выписан из больницы после трёхнедельного восстановления.
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