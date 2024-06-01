Пользователи остались недовольны обновленной внешностью Анжелы Ороско в ре...

Пользователи остались недовольны обновленной внешностью Анжелы Ороско в ремейке Silent Hill 2Вчера компания Konami и студия Bloober Team представили новый трейлер, геймплей, а так же открыли предзаказы на предстоящий ремейк Silent Hill 2.
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