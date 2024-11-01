История еврейского народа и государства Израиль – это путеводная звезда для Украины. Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».