www.globallookpress.com/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Премьер-министр Косово Альбин Курти во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) высказался за свержение власти в Сербии.