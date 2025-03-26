Премьер Косово высказался за свержение власти в Сербии

www.globallookpress.com/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Премьер-министр Косово Альбин Курти во время разговора с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) высказался за свержение власти в Сербии.
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