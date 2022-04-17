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«Колорадо» впервые с 2001 года занял 1-е место на Западе по итогам регулярки

«Колорадо» впервые с 2001 года занял 1-е место на Западе по итогам регулярки. После победы над «Каролиной» (7:4) команда досрочно обеспечила себе 1-е место в таблице Западной конференции.

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