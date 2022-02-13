TVcenter.ru

299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело в шоу-бизнесе. Необычно только то, что эта скотина отстегивала бандеро-фашистским карателям на Донбассе.“Деньги только на...
  • Сергей Туренко
    Похоже на правду. Если так, то при наличии соответствующих доказательств можно инициировать расследование с последующ...“Деньги только на...
  • 1941-1945
    Чушь миллионы меняют фамилии  имена по обстоятельствам приклеивают ПОГОНЯЛО И живут столько сколько работает здоровый...Должна была прожи...

«Говорить можно всё что угодно», – фигуристку резко осадили за клевету в адрес Тутберидзе

«Говорить можно всё что угодно», – фигуристку резко осадили за клевету в адрес Тутберидзе

Этери Тутберидзе Варвара ПоплавокНа днях украинская олимпийская чемпионка опорочила Этери Тутберидзе, сообщил, что все её подопечные плотно «сидят» на допинге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх