«Говорить можно всё что угодно», – фигуристку резко осадили за клевету в адрес Тутберидзе

Этери Тутберидзе Варвара ПоплавокНа днях украинская олимпийская чемпионка опорочила Этери Тутберидзе, сообщил, что все её подопечные плотно «сидят» на допинге.
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