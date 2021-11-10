«Отдам дочери деньги за половину нашей с ней двушки, и пусть дальше живет как хочет!» — заявляет мать

Евгений Семененко

палка о двух концах... Вот с такими историями и вспоминается "Не судите, ДА НЕ,,," - Просто, если как следует разобраться, то - со здравой и логической точек зрения права , конечно, МАТЬ, а если посмотреть на ситуацию с морально-этической, душевной, сердечной, то тут сложно... Мы все такие разные... Кто-то родителей бросает, кто-то - детей, кто-то всё терпит и уживается... Что тут еще скажешь? Осудить и наказать дочку, у которой, ДЕйствительно - где-то - "ветер в голове"... или прощать всё время и помогать не смотря на неблагодарность? Это сложный выбор... Но к сожалению или - к счастью - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР предусматривает только один!