– …В общем, выяснилось, что Зина, дочка-то моя, второго ждет! – рассказывает пятидесятисемилетняя Валентина Никифоровна.
«Отдам дочери деньги за половину нашей с ней двушки, и пусть дальше живет как хочет!» — заявляет мать
Комментарии
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Irina Krasnova
Пусть берут ипотеку - сейчас семьям помогает государство - и с материнским капиталом + деньги от доли они вполне потянут ипотеку - все нормальные семьи так и делают, у многих уже и не одна квартира, а больше..
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8 час.
Евгений Семененко
палка о двух концах... Вот с такими историями и вспоминается "Не судите, ДА НЕ,,," - Просто, если как следует разобраться, то - со здравой и логической точек зрения права , конечно, МАТЬ, а если посмотреть на ситуацию с морально-этической, душевной, сердечной, то тут сложно... Мы все такие разные... Кто-то родителей бросает, кто-то - детей, кто-то всё терпит и уживается... Что тут еще скажешь? Осудить и наказать дочку, у которой, ДЕйствительно - где-то - "ветер в голове"... или прощать всё время и помогать не смотря на неблагодарность? Это сложный выбор... Но к сожалению или - к счастью - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР предусматривает только один!
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6 час.
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