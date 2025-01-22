Сюрприз для археологов: Что нашли внутри окаменелого желудка гигантской акулы возрастом 9 миллионов лет

В палящей пустыне бассейна Писко в Перу было сделано крупное ископаемое открытие. Палеонтологи обнаружили почти полную окаменелость гигантской акулы, которая бороздила древние моря около 9 миллионов лет назад.
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