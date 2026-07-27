Американский самолет появился над Персидским заливом

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry, который несколькими днями ранее передал сигнал о нештатной ситуации во время полета, снова зафиксирован в воздушном пространстве над Персидским заливом.
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