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Тренин сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 2+4 в 22 играх

Тренин сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 2+4 в 22 играх

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:6). Россиянин набрал 6-е (2+4) очко в сезоне, всего он провел 22 игры.

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