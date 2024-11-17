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В Канаде заявили о вспышке неизвестного заболевания мозга

В Канаде заявили о вспышке неизвестного заболевания мозга

Глава канадского штата Нью-Брансуик Сьюзан Холт в интервью изданию National Post призвала Агентство общественного здравоохранения начать изучение неизвестного заболевания мозга, которое поразило уже огромное количество людей.

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