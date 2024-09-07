ЦИК начал процедуру проверки и подтверждения заявлений о регистрации для участия в голосовании по почте

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала процедуру проверки и подтверждения регистрационных заявлений для голосования по почте, передает moldpres Как уточнили в ЦИК, на данном этапе идет идентификация избирателей, которая осуществляется путем проверки их личности с использованием автоматизированных средств проверки.