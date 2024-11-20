Роспотребнадзор не допустил в продажу 5,5 млн БАД с запрещенными веществами

По требованию Роспотребнадзора оператор государственной системы маркировки «Честный знак» приостановил возможность розничной продажи биологически активных добавок к пище (БАД), содержащих запрещенные при производстве такой продукции вещества — мелатонин и симетикон, сообщили «Известиям» в надзорном ведомстве.