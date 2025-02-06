Девушка Лиама Пейна объяснила свое отсутствие рядом с певцом в день трагедии

Девушка певца Лиама Пейна покинула его накануне трагедии из-за их собаки Девушка бывшего участника поп-группы One Direction Лиама Пейна Кейт Кэссиди объяснила свое отсутствие рядом с певцом в день трагедии необходимостью ухаживать за их общей собакой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии