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РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не писать в соцсети в неадекватном состоянии

РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не писать в соцсети в неадекватном состоянии

РБК: единороссам запретили материться и писать в соцсети в неадекватном состоянии. "Единая Россия" подготовила для своих депутатов кодекс поведения<strong>"Единая Россия" разработала кодекс публичного поведения для депутатов Госдумы от партии.

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