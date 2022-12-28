РБК: «Единая Россия» попросила депутатов не материться и не писать в соцсети в неадекватном состоянии

РБК: единороссам запретили материться и писать в соцсети в неадекватном состоянии. "Единая Россия" подготовила для своих депутатов кодекс поведения<strong>"Единая Россия" разработала кодекс публичного поведения для депутатов Госдумы от партии.
РБК: единороссам запретили материться и писать в соцсети в неадекватном состоянии. "Единая Россия" подготовила для своих депутатов кодекс поведения<strong>"Единая Россия" разработала кодекс публичного поведения для депутатов Госдумы от партии.
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