📹 Студенты из Керчи снимают фильм о Крымской весне и СВО Фильм снимают студенты Керченского технологического техникума, в реализации задуманного им помогает благотворительный фонд «Спасибо маме за жизнь».
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📹 Студенты из Керчи снимают фильм о Крымской весне и СВО Фильм снимают студенты Керченского технологического техникума, в реализации задуманного им помогает благотворительный фонд «Спасибо маме за жизнь».