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Закон и Порядок

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Моральный камертон

Моральный камертон

Давно так не смеялся. И вы сейчас поймёте, почему.«Financial Times» цитирует десятки западных чиновников и дипломатов, которые жалуются, что «поддержка Израиля со стороны Запада «отравила усилия» по перетягиванию стран «глобального Юга» на сторону Украины».

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